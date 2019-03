Após ponte ceder, caminhão tanque fica pendurado sobre rio

Graziella Almeida com Hora News

Um caminhão tanque passou dois dias pendurados, após a estrutura de uma ponte sobre o Rio Pontinha ceder. O caso aconteceu no último domingo (10), no trecho próximo à Pontinha do Cocho, distrito da cidade de Camapuã.

Conforme informações do site Hora News, a estrutura da ponte cedeu parcialmente e o caminhão ficou pendurado entre uma parte a outra. O acidente também inviabilizou o tráfegos dos moradores da região, que usam a estrada vicinal no limite entre Campuã e Figueirão.

Estudantes já faltaram a dois dias de aula, pois o ônibus escolar não consegue chegar até a propriedade onde moram. A empresa responsável pelo caminhão foi acionada e disse que seria enviado um guindaste para retirar o veículo do local.

