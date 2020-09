Bamboa doa água e enérgetico para brigadistas no pantanal

Para ajudar os integrantes da Força-tarefa que trabalham no combate às queimadas que destroem o Pantanal, a Cervejaria Bamboa doará nesta terça-feira (29), 13 mil garrafas de água e energético para a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul. A doação foi oferecida esta semana ao secretário Jaime Verruck, da Secretária de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ao todo, mais 13 mil unidades de água Hidratar e do energético Furioso serão distribuídos entre os mais de 60 brigadistas do corpo de bombeiros e voluntários que atuam na linha de frente do trabalho. A doação também vai atender aos mais de 120 colaboradores do Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal que passam a integrar a Força-tarefa a partir de hoje.

“Temos consciência de que a situação é bastante crítica no Pantanal e não poderíamos ficar de fora, sabendo que temos dois produtos imprescindíveis para manter a saúde de quem está na linha de frente do combate aos incêndios – a água mineral e o energético”, afirmou Márcio Mendes, presidente da Cervejaria Bamboa. “A água auxilia na hidratação e o energético permite que os brigadistas tenham mais energia no dia a dia do trabalho”, reforçou Mendes.

