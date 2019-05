Câmara realiza homenagens a zootecnistas

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem, nesta quarta-feira (15), às 19 horas, Sessão Solene em homenagem ao Dia Municipal do Zootecnista, com outorga da Medalha Legislativa Marcelo de Oliveira Andreotti.



A homenagem foi instituída pela Resolução 1.266/18 e lei 5.875/2017, ambas de autoria do vereador Veterinário Francisco. Conforme a resolução, a honraria será dedicada àqueles que se destacam no exercício de suas atividades profissionais, que atuam no planejamento e execução de projetos capazes de promover e aumentar a produção animal e de alimentos, respeitando simultaneamente, o meio ambiente, o bem estar animal, as condições socioeconômicas da população envolvida e a satisfação do consumidor final.



Ainda, segundo as legislações, a escolha do doutor Marcelo de Oliveira Andreotti para o nome da Medalha Legislativa se deu em razão da sua colaboração aos estudos e avanços da zootecnia em Mato Grosso do Sul, deixando legado de conhecimentos científicos e serviços prestados à sociedade. Marcelo Andreotti era doutor em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ministrando aulas em níveis de graduação e pós-graduação, atuou profissionalmente na Câmara Setorial de Avicultura/Estrutiocultura na Secretaria de Estado de Produção e Turismo (Seprotur), foi membro de conselhos, comissões e consultorias ligadas ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Departamento de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS.



Serviço

A solenidade será realizada nesta quarta-feira (15), a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park.



Confira a lista de homenageados:



Ademir Santana - Nilo Porto Nogueira e Cláudia Luciana Serpa Silva



Ayrton Araújo do PT - Marcelo Rodrigues Demundo e Luciano Leite De Barros



Betinho - Kedma Leonora Silva Monteiro Ferelli e Antônio Lúcio Espírito Santo Gomes



Carlão - Thiago Xavier Martins Brasileiro e José Carlos da Silva Florêncio Filho



Chiquinho Telles - Luana Medeiros Mendonça e Letícia Costa de Rezende



Dr. Loester - Natália Ajala e José Lucas de Souza do Carmo



Eduardo Romero - Thainara Farias Rocha e Marcella Cândia D’ Oliveira



Enfermeira Cida Amaral - Marlon Tidi Melo De Paula e André Gomes Freire Guidolin



Gilmar da Cruz - Fabio Taveira Sandim e Diogo Cesar Gomes da Silva



Junior Longo - Tatiana da Costa Moreno Gama Lopes e Juliano Coelho Bergler



Otavio Trad - Juliana Vieira



Pastor Jeremias Flores - Marcio Alves Roberto e Luciano Mota Braga



Valdir Gomes - Gelson dos Santos Difante



Veterinário Francisco - Audenir Paré Ortelhado e Anderson Brito Ujacov



William Maksoud - Thiago José de Lira Cardoso e Ana Paula Felício



Câmara Municipal



Ivo Arcângelo Vendrusculos Busato



Fernando Alvarenga Reis



Gumercindo Loriano Franco



Karina Márcia Ribeiro de Souza



Aline Gomes da Silva



Ricardo Carneiro Brumatti



Viviane Maria Oliveira dos Santos Nieto



Luiz Cláudio de Melo Medina



Gisele Alves Ferreira Faria

Deixe seu Comentário

Leia Também