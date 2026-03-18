CamelÃ³dromo abre normalmente e cinco boxes serÃ£o interditados em operaÃ§Ã£o da PF

O Camelódromo de Campo Grande abrirá normalmente na manhã desta quarta-feira (18), apesar de uma operação da Polícia Federal no local. Durante a ação, cinco boxes serão interditados.

O presidente do Camelódromo, Narciso Soares, afirmou que o funcionamento do espaço não será afetado e que os comerciantes seguirão atendendo normalmente.

A ação faz parte da Operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal para combater uma organização criminosa suspeita de atuar com contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o grupo importava eletrônicos de alto valor sem documentação fiscal e distribuía os produtos em Campo Grande e em outros estados. Ao todo, a Justiça Federal expediu cerca de 90 ordens judiciais, incluindo mandados de busca, prisões preventivas e bloqueio de bens, cumpridos em cidades de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

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