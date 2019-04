Capital terá céu nublado e chuvas isoladas

Saiba Mais Clima Temperatura em Campo Grande não passa dos 30ºC

O céu será nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no leste de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (15).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a temperatura máxima pode chegar a 31ºC. Já a temperatura mínima deve ficar em 21ºC.

Os ventos serão fracos com rajadas. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 55% a 95%.

No interior, em Dourados, a temperatura fica um pouco mais elevada, podendo chegar a máxima de 33ºC e temperatura mínima de 18ºC.





