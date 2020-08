Capital terá sepultamentos até meia-noite

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (7), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Decreto n. 14.410, de 6 de agosto de 2020, que estabelece horário de funcionamento dos cemitérios em Campo Grande como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus.

Nos próximos 30 dias, os cemitérios poderão funcionar, todos os dias, das 7h às 24h, a partir da data da publicação do decreto.

Para mortes causadas pelo vírus até as 22h, o sepultamento poderá ser realizado até a meia-noite do mesmo dia, ao passo que aquelas ocorridas após as 22h, o sepultamento deverá ocorrer na primeira hora de funcionamento dos cemitérios no dia subsequente.

