Confira as ruas que ficarão interditadas para o aniversário de Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições deste fim de semana e do feriado de aniversário de Campo Grande. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 22 ao dia 27 de agosto

Evento: Marcha para Jesus;

Local: Av. Professor Luís Alexandre entre a Av. Afonso Pena e a Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo;

Horário: A partir das 10h do dia 22 até às 18h do dia 27;

Dia 23 ao dia 26 de agosto

Evento: 10º Acampamento FAC;

Local: Rua Hermelita de Oliveira Gomes Nº685 ao Nº 619 - Faixa de Estacionamento;

Horário: Das 06h30 às 09h do dia 23 e das 17h às 20h do dia 26;

Dia 24 de agosto

Evento: Arraiá das Orquídeas;

Local: Rua Orquídeas entre a Rua Ouro Branco e a Rua Ceres;

Horário: 17h às 22h;

Dias 24 e 25 de agosto

Evento: 4º Arraiá da Família Náutica;

Local: Rua Cidreira entre a Rua Ivolândia e a Rua Morro do Pilar;

Horário: 16h às 23h59;

Dia 25 de agosto

Evento: Paquera na Avenida;

Local: Av. Marinha entre a Rua da Península e a Rua do Porto;

Horário: 16h às 23h59;

Dias 25 e 26 de agosto

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande;

Local: Av. Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e a Av. Calógeras;

Horário: 16h às 23h59;

Dia 26 de Agosto

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande;

Local: Rua 13 de Maio entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua 7 de Setembro;

Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Maracaju e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon;

Rua Dom Aquino e a Rua Barão do Rio Branco e a Rua 15 de Novembro e a Rua 7 de Setembro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua 14 de Julho;

Horário: 06h às 14h;

Evento: Corrida do Facho

Local: Rua 14 de Julho entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Dom Aquino;

Rua Barão do Rio Branco e a Rua Dom Aquino entre a Av. Calógeras e a Rua 14 de Julho;

Horário: 05h às 08h;

Evento: Marcha para Jesus

Local: Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Padre João Crippa;

Av. Afonso Pena no sentido Parque dos Poderes entre a Rua Pedro Celestino e a Av. Professor Luiz Alexandre;

Horário: 16h às 20h;

*As vias serão liberadas após a passagem do último participante da Marcha;

Confira as interdições em comemoração ao aniversário de Campo Grande:

No sábado (24), a partir das 22h, haverá interdição total dos lados da via, na Rua 13 de maio entre a Rua Dom Aquino e 15 de novembro, a fim de preservar o espaço onde serão montadas arquibancadas.

No domingo (25), a partir das 6h, começam as interdições parciais da Rua 13 de maio para a montagem de palco e arquibancadas, no trecho entre a Rua Dom Aquino e Rua 15 de novembro. Haverá ainda interdição total da Avenida Afonso Pena (em ambos sentidos) entre a Rua 14 de julho e 13 de maio, a partir das 8h, para mesma finalidade.

Também foram planejadas as seguintes interdições:

