Depois das academias, agora é a vez dos clubes da capital reabrirem

Depois das academias, agora é a vez dos clubes de atividades sociais, recreativas e esportivas de Campo Grande abrirem as portas, a definição saiu após uma reunião nessa quinta-feira (23).

Para que possam funcionar, esses locais deverão regras de biossegurança como as academias, como controle de acesso, reforço da higienização e vedação de atividades recreativas, a lotação está limitada a 30% da capacidade e continuam proibidas atividades recreativas e competições esportivas, especialmente futebol.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, os clubes terão de seguir as normas estabelecidas para as academias e os profissionais de educação física. Onde houver atividade física, os professores terão de orientar os praticantes a manter distância mínima de 5 metros entre os praticantes, com uma área de 20m² para cada um.

Os aparelhos serão usados de forma individual, com higienização antes e no final do treino, disponibilizar álcool em gel 70% e toalha descartável. Foi recomendado que não seja permitido o acesso de pessoas do grupo de risco ao Covid-19 (idosos, hipertensos, gestantes e portadores de comorbidades).

Está liberado o uso das piscinas, exceto uso recreativo; os restaurantes poderão funcionar, desde que mantida a distância mínima de 2 metros entre as mesas e serviço à lá carte. Os salões terão de ficar arejados e com boa ventilação.

Também serão reabertas as escolinhas, já que o treinamento é individualizado, cabendo ao professor manter o distanciamento entre os atletas. Poderá ainda haver danças de salão desde que fique comprovado serem da mesma família (o marido e a mulher, os filhos, irmãos).

Na reunião que decidiu a reabertura desses locais estavam presente o secretário Luís Eduardo Costa e os dirigentes do Rádio Clube, Estoril, Associação Atlética Banco do Brasil, Associação Nipo Brasileiro e Tênis Clube.

