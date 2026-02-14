Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Cidade

Detran-MS fecha no período carnavalesco e retoma atendimento no dia 18

Expediente começará a partir das 13h, em todas as unidades de Mato Grosso do Sul

14 fevereiro 2026 - 08h53Luiz Vinicius
Sede do Detran-MS em Campo GrandeSede do Detran-MS em Campo Grande   (Divulgação/Detran-MS)

O período carnavalesco vai alterar o funcionamento de alguns locais, como o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), que ficará fechado nos dias 16 e 17, conforme decreto que dispõe sobre os feriados e pontos facultativos.

Assim, a retomada dos trabalhos acontecerá na quarta-feira de Cinzas, dia 18, a partir das 13h, em todas as unidades de Mato Grosso do Sul.

Durante os dias sem expediente presencial, os serviços digitais do Detran-MS permanecem disponíveis para a população por meio do Portal Meu Detran e do aplicativo Meu Detran MS. A atendente virtual Glória seguirá disponível 24 horas por dia para consultas e orientações.

O atendimento humanizado via WhatsApp, pelo número (67) 3368-0500, seguirá ponto facultativo na segunda e terça-feira, e retoma na quarta-feira às 7h.

A orientação é para que as equipes fiquem atentas às informações e contribuam para a correta orientação dos cidadãos, reforçando o uso dos canais digitais e garantindo uma retomada dos atendimentos sem contratempos na quarta-feira, a partir das 13 horas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa da Saúde em Campo Grande
Cidade
Casa da Saúde retoma atendimento à população na quarta-feira de Cinzas
Aplicativo no celular
Cidade
Vai pro Carnaval? Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
Amigos do Parque funcionará durante o Feriado de Carnaval em Campo Grande
Cidade
Amigos do Parque funcionará durante o Feriado de Carnaval em Campo Grande
VÍDEO: Valesca Popuzuda chega a Campo Grande para show do Carnanval
Cidade
VÍDEO: Valesca Popuzuda chega a Campo Grande para show do Carnanval
 Os regulamentos completos, critérios de avaliação e demais informações podem ser consultados no site oficial do festival
Cidade
UFMS recebe segunda edição do Festival da Juventude em março
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Enxurrada quase 'carrega' motociclista e moto na avenida Guaicurus
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Conselho Tutelar defende apuração rigorosa sobre câmera em banheiro de escola pública
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Prefeitura lança site para contribuintes saberem se o IPTU está acima da inflação; confira
Foto: Divulgação
Cidade
Atendimento do Sebrae chega a 35 municípios neste semestre

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital