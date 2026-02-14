Detran-MS fecha no período carnavalesco e retoma atendimento no dia 18

O período carnavalesco vai alterar o funcionamento de alguns locais, como o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), que ficará fechado nos dias 16 e 17, conforme decreto que dispõe sobre os feriados e pontos facultativos.

Assim, a retomada dos trabalhos acontecerá na quarta-feira de Cinzas, dia 18, a partir das 13h, em todas as unidades de Mato Grosso do Sul.

Durante os dias sem expediente presencial, os serviços digitais do Detran-MS permanecem disponíveis para a população por meio do Portal Meu Detran e do aplicativo Meu Detran MS. A atendente virtual Glória seguirá disponível 24 horas por dia para consultas e orientações.

O atendimento humanizado via WhatsApp, pelo número (67) 3368-0500, seguirá ponto facultativo na segunda e terça-feira, e retoma na quarta-feira às 7h.

A orientação é para que as equipes fiquem atentas às informações e contribuam para a correta orientação dos cidadãos, reforçando o uso dos canais digitais e garantindo uma retomada dos atendimentos sem contratempos na quarta-feira, a partir das 13 horas.

