Dia das mães: comércio da capital terá horário especial para incentivar vendas

Comemorada no dia 10 de maio o Dia das Mães, no domingo, a data é uma das mais esperada para os comerciantes e pensando nisso o prefeito Marquinhos Trad (PSDB) estendeu o horário do comércio de Campo Grande entre esta quinta-feira (7) e segunda-feira (11), para estimular as vendas.

A medida foi publicada nessa quarta-feira (6), em edição Extra do Diogrande. E para estimular as vendas, o comércio ficará autorizado a funcionar entre as 7h30 e 22h entre os dias 7 a 11 de maio. Na terça-feira (12) o horário volta ao normal, das 8h às 19h.

Para o prefeito, esta é mais uma medida que a Prefeitura toma pensando na economia, sem esquecer o combate ao coronavírus. “As pessoas terão mais tempo para suas compras e não vão precisar se aglomerarem para comprar o presente de suas mães, esposas e avós. É mais uma medida que tomamos pensando na importância da data para os empresário, sem esquecermos das medidas de biossegurança tão importante para vencermos esta pandemia”, diz.

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Renato Paniago, conta que a expectativa para o Dia das Mães, tradicionalmente considerada a segunda data de maior importância para o varejo, é positiva e a entidade acredita que os consumidores farão um esforço ainda maior para presentear as mulheres especiais que cumpram a figura materna.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Adelaido Vila, pontua que diante de tantas dificuldades para o varejo, está sendo possível fazer um enfrentamento contra a pandemia graças ao excelente diálogo que existe com o poder público.

