Dia das Mães lota restaurantes, e cria filas

Domingo, Dia das Mães, e para muitos não existe nada melhor do que comemorar a data com a comodidade de ir a um restaurante e almoçar em família. Sem ter que cozinhar, os campo-grandenses se deslocaram em peso para alguns locais tradicionais da cidade e muitos se depararam com restaurantes lotados e filas longas.

Clientes enviaram fotos à redação do JD1 Notícias, para mostrar as filas, alguns estabelecimentos como o Bezerro de Ouro, as pessoas estão acomodadas na calçada.

Em outro conhecido restaurante, o Twist, não existe fila, mas a casa esta totalmente lotada.

Por isso, a dica é: se você ainda pretende sair para almoçar para comemorar ou por qualquer outro motivo, é melhor ligar antes e verificar a capacidade de atendimento da empresa.

