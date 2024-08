Diretoria da Águas Guariroba e Agereg vistoriam implantação de esgoto na Capital

As obras de saneamento nos bairros Portal Caiobá e Nova Campo grande foram vistoriadas por representantes da Águas Guariroba e da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) na sexta-feira (2)

A primeira visita ocorreu no bairro Portal Caiobá, onde as obras de esgoto estão previstas para serem finalizadas nos próximos 30 dias. Faltam 16 quilômetros de rede de esgoto para concluir as ações que vão beneficiar mais de 5 mil pessoas.

“Nessa visita nós podemos acompanhar as obras de saneamento da região do Caiobá, que traz mais qualidade de vida aos moradores de toda região”, comentou o diretor-presidente da Agereg, Odilon Júnior, que participou da visita com uma equipe técnica.

No Nova Campo Grande, e um poço está sendo perfurado com aproximadamente 500 metros de profundidade, além da construção de um reservatório de com capacidade para um milhão de litros de água.

“Estamos acompanhando as obras de perfuração de um poço profundo, que deve ter uma vazão aproximada de 300 m³/h e a construção de um reservatório para fazer o reforço de abastecimento de toda essa região da Nova Campo Grande, Inápolis, Jardim Carioca, Serradinho e Indubrasil, beneficiando cerca de 30 mil pessoas. Essa visita representa a agência sempre fiscalizando o serviço da concessionária e a concessionária sempre transparente, demonstrando que as obras e ações tem como objetivo buscar sempre a melhoria da qualidade no abastecimento de água e a ampliação de cobertura do esgotamento sanitário”, concluiu o diretor-executivo, Gabriel Buim.

Além de Buim, o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira, e a gerente de Operações, Francis Faustino, também participaram da visita.

