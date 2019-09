Escolha de empresa que instalará estações na Bandeirantes pode levar 30 dias

Saiba Mais Cidade Marquinhos entrega novos pontos de ônibus com cobertura

O secretário de Infraestrutura Urbana, Rudi Fiorese, avalia que a análise feita pela Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), das empresas que disputam a obra do corredor de pré embarque da avenida Bandeirantes, pode demorar até 30 dias.

A escolha da empresa que vai realizar a construção do corredor de ônibus será de acordo com avaliações do Dicom, e pode levar em torno de um mês, explanou Rudi Fiorese, esclarecendo que após a empresa ser escolhida será assinado o contrato para então iniciar as obras.

Rudi explica que pode levar certo tempo, “o prazo para execução das obras é de nove meses, vai ser o último passo depois de emitido a ordem de serviço”, afirmou o secretário.

A construção do corredor de ônibus para pré embarque na avenida Bandeirantes, foi licitada e de acordo com a publicação do Diário Oficial de segunda-feira (2), cinco empresas disputam a habilitação pela Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), órgão responsável por avaliar e escolher a empresa para executar a obra.

Serão investidos na Avenida Bandeirantes, incluindo drenagem, recapeamento, sinalização e implantação de sete estações de pré-embarque no corredor do transporte coletivo, R$ 6.462.933,73 em recursos do PAC Mobilidade e R$ 2.297.378,94, contrapartida do Governo do Estado.

Os interessados poderão apresentar razões de recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação do aviso de resultado de habilitação no Diário Oficial.

