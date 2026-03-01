Eventos e gastronomia consolidam nova fase de lazer noturno em Campo Grande

O setor de bares e restaurantes de Campo Grande opera hoje em um cenário de equilíbrio, ainda marcado pelos efeitos do pós-pandemia, mas com sinais de retomada e ampliação da atividade econômica. A avaliação é do presidente da Abrasel no MS, João Francisco Denardi, que aponta um ambiente capaz de sustentar novos investimentos e expansão de negócios já existentes.

“O setor opera em equilíbrio, que, apesar de frágil, possibilita a abertura de novas empresas, além da ampliação das já existentes”, afirma. Segundo ele, há uma combinação de fatores que movimenta o segmento, desde datas especiais até grandes eventos. “Há uma confluência de fatores que movimentam o setor, mas o principal é o investimento e a resiliência do próprio empresário, que procura estar atento às novidades e adequar sua empresa aos novos modelos, otimizando custos e oferecendo qualidade”, comentou em resposta ao JD1.

A entidade também atua diretamente para impulsionar o consumo. João destaca que a Abrasel no MS busca colaborar com a melhora do movimento realizando seus tradicionais festivais, como o Brasil Sabor e o Bar em Bar, que atraem clientes e ajudam a valorizar nossa gastronomia. Ele explica que esses eventos colaboram para o aumento do faturamento e para atrair novos clientes.

Um dos fatores estruturais que favorecem o ambiente de negócios, segundo o presidente, é o incentivo fiscal concedido pelo Governo do Estado. “Os bares e restaurantes usufruem do benefício fiscal que zera o ICMS para empresas do Simples e reduz de 7% para 2% o ICMS de empresas no lucro real, além de zerar a Substituição Tributária para produtos utilizados nos preparos.” Ele ressalta que o benefício, conquistado durante a pandemia e prorrogado, “tem alto impacto no dia a dia das empresas e é um dos fatores para que os negócios consigam operar com lucratividade na Capital”.

Apesar do cenário favorável, o setor enfrenta desafios. “Hoje operamos com sobra de vagas. A falta de mão de obra especializada é o principal desafio”, afirma Denardi, citando parcerias com Senac, Sebrae e o Governo do Estado para qualificação profissional.

Esse ambiente de recuperação, incentivos fiscais e crescimento do consumo noturno tem atraído investimentos nacionais e internacionais para Campo Grande. Um dos exemplos mais recentes é a chegada da rede internacional de fast-food Taco Bell, que inaugurou duas unidades na Capital, no Shopping Norte-Sul e na Rua 13 de Junho, em frente ao Belmar Fidalgo.

De acordo com Junior Franco, um dos sócios das unidades, a escolha pela cidade foi estratégica. “Campo Grande é considerada um polo estratégico, com fluxo urbano significativo, forte presença universitária e crescimento no consumo em canais físicos e digitais”, afirma. Segundo ele, a expansão faz parte de um plano nacional que prioriza capitais regionais com potencial de consumo.

A Capital, com população próxima de um milhão de habitantes e renda per capita entre as mais altas da região Centro-Oeste, foi vista como mercado promissor. “O fortalecimento do consumo noturno, aliado à maior utilização de delivery e Drive Thru, também influencia na escolha da cidade”, explica o empresário. A unidade da região central opera com Drive Thru, modelo voltado à praticidade e mobilidade urbana.

Junior Franco destaca que a proposta da marca é ampliar o leque gastronômico local. “É uma comida bem-preparada, saborosa e com ingredientes leves, que oferece uma alternativa diferente ao público local”, diz. O público-alvo é composto principalmente por jovens adultos, universitários e profissionais que buscam refeições rápidas e com bom custo-benefício, reforçando o perfil de uma cidade com vida noturna ativa e consumo diversificado.

Se a chegada de franquias internacionais demonstra a atratividade do mercado, o fortalecimento da gastronomia local também passa pela união de empreendedores. O presidente da Associação dos Hamburgueiros do MS, Weslley Renovato, aponta que o movimento do hambúrguer em Campo Grande vai além da comida.

“O nosso festival de hambúrguer veio pensando naquela feira antiga, onde todo mundo saía à noite para se divertir e comer na rua. A gente veio nessa pegada do street burger, fazer a galera comer com música boa, preço acessível e em lugares que talvez não tenham esse tipo de atração”, afirma.

Segundo ele, a união entre os empresários é o diferencial. “Não existe adversários ou guerra entre hamburgueristas. Existe uma união muito grande. Hoje são mais de 130 lojas conversando, construindo juntas.” Ele destaca que cada festival impacta diretamente o mercado. “Toda vez que a gente faz um festival, automaticamente o consumo do hambúrguer aumenta. Não é recorde só no evento, mas nas lojas também, que batem meta pelo tanto que se fala de hambúrguer.”

Renovato ressalta que o modelo combina gastronomia e entretenimento. “A gente forma um cardápio bacana, com preços acessíveis. O cara pode ir de bermuda, levar a família, que vai ter espaço kids, comida boa e música.” O apoio do poder público também é citado como fundamental.

Além dos festivais gastronômicos, Campo Grande conta com eventos de grande porte que impulsionam o lazer noturno e o consumo fora do lar. O MS ao Vivo é um dos principais eventos gratuitos da Capital, realizado no Parque das Nações Indígenas e consolidado no calendário cultural de Mato Grosso do Sul. O projeto reúne grandes nomes da música nacional e costuma atrair milhares de pessoas a cada edição.

Em 2025, o evento contou com shows de Luísa Sonza, João Gomes, Vanessa da Mata e Michel Teló. João Gomes levou cerca de 50 mil pessoas ao parque, registrando recorde de público. Ao longo dos anos, o MS ao Vivo se firmou como um dos encontros mais aguardados da cidade.

A partir de março, o MS ao Vivo começa a se expandir para o interior do Estado, com apresentações previstas em cidades como Dourados e Três Lagoas, ampliando o alcance de um dos eventos que mais atraem público na Capital.

Além dele, Campo Grande também recebe eventos como a Expogrande, a Expogenética e o Festival de Hambúrgueres, ampliando o fluxo de visitantes e fortalecendo o setor de alimentação. A cidade ainda movimenta o público com boliches, restaurantes temáticos e espaços que combinam gastronomia e entretenimento.





