Família pede ajuda para reconstruir casa incêndiada na capital

“Estou só com a roupa do corpo, mas o que está mais me doendo é meu filho na Santa Casa.” Essas são as palavras de Zulema Pereira da Silva, 62 anos que perdeu tudo em um incêndio nesta sexta-feira (4) na capital. A casa que tinha 25 anos de construção ficava no bairro Polonês e ficou totalmente destruída pela chamas do fogo, que ainda não se sabe como começou.

“Estava costurando quando vi que o pequenininho, 7 anos estava brincando com o isqueiro e tirei da mão dele. O problema é que o de 8 anos que é autista de grau grave estava dormindo no sofá e quando eu percebi já estava queimando tudo e eu não consegui correr para tirar ele do sofá.”

As chamas deixaram em estado grave o menino de 8 anos que foi internada na Santa Casa com 85% do corpo queimado. Ele foi socorrido por um vizinho que ao ouvir seus gritos pulo o muro e retirou o menino da casa. De acordo com a Santa Casa, ele permanece sedado e entubado aos cuidado do pai.

Zulema está abrigada em um quarto na casa de uma vizinha, sem ter para onde ir. Da casa onde morava, feita de madeira, só restou um quarto nos fundos e tudo que estava dentro da residência foi perdido em meio ao fogo. A casa deve ser demolida nos próximos dias e, sem renda fixa, o casal precisa de todos os tipos de doações para reconstruir a casa que abrigava a Zulema, seu esposo Reginaldo, os dois filhos adotivos e dois sobrinhos.

Como posso ajudar – Para ajudar a família, basta ligar nos números (67) 99870-5121 e (67) 98194-9923.

