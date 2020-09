Bombeiros combatem último foco de incêndio no Atacadão

A equipe do Corpo de Bombeiros que atende a ocorrência de incêndio que destruíu o Atacadão da Avenida Duque de Caxias entrou, na madrugada desta quarta-feira (16), na fase de rescaldo, após combater o último foco do fogo.

Ao JD1 Notícias, o Tenente-Coronel Fernando Carminati informou que a corporação conseguiu apagar os focos do último incêndio no depósito do mercado. “Nesta madrugada conseguimos apagar o foco do último incêndio que tinha no deposito e agora esta em fase de rescaldo. Que é uma fase onde a gente consegue trabalhar e fazer a manutenção para que não tenha a reignição do fogo, para aí sim encerrar a operação por lá”, finalizou.

Ainda durante a noite de domingo (13), foi relatado pelos moradores ao redor do supermercado, que havia risco de o fogo se espalhar até as casas. O Tenente-Coronel Fernando, informou para a nossa redação que foi feito todo o trabalho de manutenção ao redor do local, para que o fogo não chegasse até as residências.

Estimasse que mais de 365 mil litros de água foram gastos para poder conter o fogo de um dos maiores incêndios da cidade de Campo Grande. Comparado ao incêndio da loja Planeta Real, esse valor é quase o triplo de litros de água.

Até o momento da publicação dessa matéria, não tivemos resposta da assessoria de impressa da rede de supermercados Atacadão.

Deixe seu Comentário

Leia Também