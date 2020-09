MS terá reforço de bombeiros do Paraná contra incêndio no Pantanal

Chegaram nesta quarta-feira (16), em Mato Grosso do Sul, vinte e nove militares do Corpo de Bombeiros do Paraná para reforçar o trabalho de combate aos incêndios florestais que atingem os biomas Pantanal e Cerrado. Eles se apresentaram em Campo Grande e devem seguir ainda hoje para as cidades de Alcinópolis, Corumbá, Costa Rica e Ladário.

A força-tarefa do Estado vizinho chegou em seis viaturas. Segundo o comandante da equipe de trabalho do Paraná, tenente-coronel Ezequias de Paula Natal, outros 10 bombeiros devem chegar amanhã (17) a Mato Grosso do Sul. A segunda equipe virá com equipamentos de combate ao fogo e sete caminhões-tanque com capacidade total de armazenamento de 35 mil litros de água.

Também hoje, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, confirmou ao governador Reinaldo Azambuja que vai enviar um helicóptero para contribuir com o trabalho de enfrentamento às chamas. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de MS, Jaime Verruck.

“Nós contratamos 200h de voo agrícola para ajudar no combate ao incêndio. Com esse dinheiro e ajuda, pretendemos contratar caminhões-pipa – o que estamos tendo até um pouco de dificuldade para encontrar, vamos atras de equipamentos pequenos, como: abafadores e mangueiras, fazer o pagamento de refeições aos profissionais que estão nos ajudando”, disse o secretário ao JD1 Notícias. “Nossa prioridade vai ser combater os focos de incêndio em qualquer município de Mato Grosso do Sul, óbvio que com esforço e foco total para a questão do Pantanal”, finalizou.

Estrutura operacional

Ação integrada do Governo do Estado com a União e a iniciativa privada tem combatido há meses os incêndios florestais. No Pantanal, a operação é coordenada pela Marinha com apoio do Corpo de Bombeiros e de brigadistas do Ibama/Prevfogo. Aviões, helicópteros, embarcações e caminhões pipa são utilizados no dia a dia dos combatentes.

Na região do Cerrado, militares do Corpo de Bombeiros e do Exército trabalham em conjunto com técnicos do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Voluntários de empresas privadas da Costa Leste também lutam contra as queimadas. São pelo menos 500 pessoas dos setores sucroalcooleiro e de florestas plantadas.

Situação de emergência

Mato Grosso do Sul enfrenta um período de incêndios florestais que tem devastado o Pantanal, o Cerrado e até a Mata Atlântica. O focos começaram a mais de 90 dias no bioma alagado e se estenderam para as outras regiões nas últimas semanas. O Governo do Estado decretou situação de emergência ambiental por causa das queimadas e recursos federais já começaram a chegar para ampliar o trabalho de combate ao fogo.

Ontem (15), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou R$ 3,8 milhões para as ações de enfrentamento em todo o Estado. Os recursos serão utilizados em locação de aeronaves, contratação de horas de voo, compra de equipamentos e até em pagamento de diária, hospedagem e alimentação para os brigadistas. O dinheiro pertence ao primeiro plano de trabalho aprovado pela Defesa Civil Nacional. Outros serão liberados nos próximos dias.

