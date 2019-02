Forte temporal causa prejuízos em Inocência

Uma forte tempestade na tarde de ontem (31), causou transtornos aos moradores de Inocência, no interior do estado. O temporal destelhou casas, lojas, prédios e ainda derrubou árvores no centro da cidade.

Segundo informações do site JP News, a queda das árvores destruiu fachadas de lojas e também derrubou torres de telefonia e distribuição de internet na cidade, além de deixar alguns lugares sem energia elétrica.

A Policia Militar precisou interditas algumas vias públicas, auxiliando também a concessionária de energia a realizar a manutenção na rede para restabelecer o serviço aos moradores. Já a Prefeitura irá fazer a limpeza dos estragados na cidade.

