Funsat oferece vagas para curso de manipulação de alimentos

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com vagas abertas para nova turma do curso de manipulação de alimentos. São ofertadas 35 vagas para os profissionais da área, que trabalham em bares, restaurantes, cozinhas industrias, comunitárias e entre outros.

Para se inscrever, o candidato deve ter mais de 18 anos e apresentar cópias dos documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e escolaridade.

O curso segue padrão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e será gratuito, tendo certificado de conclusão para os participantes.

As inscrições serão feitas somente nesta quarta-feira (20), na sede da Funsat na Coordenadoria de Educação Profissional localizada à Rua 14 de Julho, 992- Vila Glória 1º andar – Sala 01, das 07h às 11h e das 13h às 16h. Outras informações somente no ato da inscrição

