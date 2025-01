IPVA pode ser pago por meio do PIX em Mato Grosso do Sul

Proprietários de veículos podem quitar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de maneira mais rápida e prática utilizando o PIX. Neste ano, a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) aceitou receber o pagamento do tributo pelo sistema de pagamento instantâneo.

O boleto do IPVA 2025 já inclui códigos QR para a opção de pagamento integral à vista, com um desconto de 15%, e para a primeira parcela até esta sexta-feira (31), caso o contribuinte escolha o pagamento parcelado - sem desconto.

Para quem optar pelo parcelamento, será necessário gerar os DAEMS das demais parcelas, que também conterão o código QR para pagamento via Pix por meio do portal e-Fazenda acessando https://eservicos.seguro.sefaz.ms.gov.br e selecionando a opção 'IPVA – Cidadão'.

O pagamento por Pix contempla todos os tipos de débitos que vão desde o IPVA, ICMS, multas, licenciamento, até taxas. A nova modalidade de pagamento desburocratiza e torna o serviço público cada vez mais eficiente.

São aceitos pagamentos realizados por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira ou instituição de pagamento, incluindo os bancos que não são conveniados com o Governo do Estado como os digitais, desde que sejam participantes do Pix.

