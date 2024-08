JD1TV: Carreta bitrem não consegue fazer curva e trava em estrada de Rochedinho

No final da manhã desta terça-feira (20), uma carreta bitrem travou o acesso à estrada de Rochedinho, que está sendo utilizada por motoristas e caminhoneiros para fugirem da interdição da BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari.

O caminho se tornou ponto acessível após o rompimento da barragem do condomínio de luxo Nasa Park. Porém, o veículo com carga longa ficou 'empacado' ao tentar fazer uma curva para continuar o trajeto.

A informação do problema envolvendo a carreta foi confirmado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que está auxiliando nas orientações na BR-163.

Conforme divulgado anteriormente pela CCR MSVia, para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS.

Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande.