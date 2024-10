JD1TV: Semáforo desligado causa tumulto na Antônio Maria Coelho com Via Park

O tempo ficou instável em Campo Grande, e com a chegada da chuva algumas partes da cidade tiveram problemas. Como no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Via Park, onde o semáforo parou de funcionar por volta das 19h desta quarta-feira (09).

Como resultado, os veículos estão brigando para ver quem consegue passar pelo trecho. A responsável pelo semáforo é a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN).

Veja a movimentação:

