Luiza Brunet se torna embaixadora do projeto Mãos EmPENHAdas

A atriz e empresária, Luiza Brunet, recebeu o título de embaixadora do programa Mãos EmPENHAdas Contra a Violência, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), na manhã desta segunda-feira (24). O projeto capacita cabeleireiros, manicures e outros profissionais de salões de beleza para que identifiquem e orientem mulheres vítimas de violência a sair dessa situação.

Brunet se tornou um dos símbolos contra a violência doméstica no país, após sofrer agressões do ex-marido em 2016. Ela se colocou a disposição voluntariamente do TJ-MS para auxiliar na mobilização.

O presidente do TJ, desembargador Pachoal Carmello Leandro disse ao JD1 Notícias que a participação da atriz agrega, já que o poder judiciário de MS, sempre esteve a frente de atividades de combate a violência. “É um programa importante, feito de uma forma que atinge a coletividade. A Luiza vai nos ajudar a divulgar para a sociedade brasileira, com responsabilidade e temos certeza que haverá bons frutos”.

Feliz com o título Brunet afirmou que a informação e auxílio são fundamentais. “O projeto foca nesse momento que as mulheres têm com os profissionais de beleza, ajuda muito, elas muitas vezes se abrem nesses espaços e os profissionais estarão preparados para ajudar”.

“A Luiza vem também para desmistificar que a violência ocorre só nas classes mais baixas. Temos que trabalhar para que seja denunciado desde o início em todas as classes sociais, evitando um futuro feminicídio", disse a juíza Jacqueline Machado idealizadora do projeto.

Deixe seu Comentário

Leia Também