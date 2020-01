Manejo de figueiras pode deixar trânsito lento na Mato Grosso

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande informou nesta segunda-feira (20) que as figueiras do canteiro central da avenida Mato Grosso passarão por um novo manejo para tratamento fitossanitário, podas e aplicação do óleo de Neem, quando necessário.

O serviço será realizado pela própria prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) com o intuito de preservar e proteger a saúde das árvores, quase que centenárias, do centro da Capital.

O manejo iniciará hoje mesmo após às 19h e contará com o acompanhamento técnico de agentes da Semadur e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), para o desvio dos carros na avenida.

Durante esta noite, os técnicos realizarão a manutenção das figueiras entre a rua 13 de Maio e a Rui Barbosa. Nesta ação, para melhor eficácia, foi escolhido o Óleo de Neem, que será aplicado em duas etapas intercaladas em 15 dias.

Luís Eduardo Costa, secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, falou sobre a relevância e necessidade desse manejo. “Estas Figueiras são símbolos da nossa cidade e esse trabalho de manutenção delas deve ser contínuo, pois sabemos que elas necessitam de cuidados especiais para a sua preservação”.

As ações da prefeitura de Campo Grande fazem parte do Programa Cidade das Árvores que tem objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da arborização urbana quanto ao diagnóstico, plantio e manejo adequado das espécies.

No mesmo anúncio, a prefeitura também informou que posteriormente as árvores da avenida Afonso Pena passarão pelos mesmo processos de manutenção e conservação das figueiras da Mato Grosso.

