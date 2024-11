Motociclista questiona multa em semáforo "invisível" na Padre João Crippa; vídeo

Um criador de conteúdo foi pego de surpresa com uma multa de trânsito e resolveu compartilhar o ocorrido com seus seguidores através do Instagram em uma postagem feita na sexta-feira.

Edvelton Brito, dono do perfil “Britomotovlogs”, que tem mais de 175 mil seguidores, onde compartilha seu dia a dia no trânsito de Campo Grande, recebeu uma multa por ultrapassar o sinal vermelho no semáforo do cruzamento entre as ruas Rua Abrão Júlio Rahe e Padre João Crippa.



No vídeo feito pelo motociclista, ele mostra a multa emitida pelo Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e logo depois aponta a câmera para a via. “Aqui é um PARE, cadê o semáforo?” questiona.

Na publicação, em que ele escreveu "semáforo invisível", seguidores aproveitaram para compartilhar suas experiências. Veja:



O JD1 Notícias acionou o Detran-MS e aguarda retorno.

