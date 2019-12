Ônibus com ar-condicionado não está no contrato, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad afirmou durante a entrega de novos ônibus nesta segunda-feira (2) que manterá diálogo com o Consórcio Guaicurus no intuito de que todos os veículos do transporte público tenham ar-condicionado.

Em sua gestão, Marquinhos já conseguiu 34 ônibus com ar apesar de o consórcio não ser obrigado, por meio de contrato, a entregar ônibus esse tipo de equipamento. “Apesar de não ser obrigação contratual, estamos dialogando e mostrando a necessidade de o consórcio aperfeiçoar o serviço, sem onerar o usuário”, afirmou.

Marquinhos disse ainda que foi informado pelos advogados da empresa responsável pelo transporte coletivo que, se houvesse no contrato a obrigatoriedade, a tarifa não seria a mesma. “Já conversei com o consórcio e nos garantiram esforços para que no próximo ano venham mais ônibus com ar condicionado”, informou o prefeito.

