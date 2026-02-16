Ponte Bioceânica está a 100 metros de conectar Brasil e Paraguai

A Ponte Bioceânica, que vai ligar Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, no Brasil, está a pouco mais de 100 metros de ter o tabuleiro totalmente conectado na parte central. A expectativa é que a união física dos dois lados ocorra entre o fim de maio e o início de junho.

De acordo com o Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC), responsável pela execução do projeto com recursos da Itaipu, os trabalhos seguem dentro do cronograma técnico. A concretagem do trecho 13 foi concluída no lado paraguaio, enquanto o trecho 15 já está finalizado no lado brasileiro, aproximando de forma decisiva o encontro das estruturas sobre o Rio Paraguai.

Após a conexão central, as equipes darão sequência aos serviços de acabamento, instalação de sinalização e preparação para o teste de carga, etapa necessária antes da liberação definitiva da ponte.

Paralelamente, avançam as obras de acesso. O projeto prevê uma ligação de 3,8 quilômetros entre a cabeceira da ponte e a rodovia PY15, com pavimentação asfáltica. Já foram iniciados serviços de dragagem e terraplenagem para consolidar a via. As intervenções integram um pacote de investimentos financiado pela Margem Direita da Itaipu, que também inclui a reconstrução do acesso a Carmelo Peralta.

Com 1.300 metros de extensão e duas faixas de tráfego, a Ponte Bioceânica é considerada peça-chave do Corredor Bioceânico, que pretende impulsionar o comércio e a integração logística entre os países da região. Além da estrutura principal, o projeto contempla avenida de acesso, parque linear e cais para pequenas embarcações, reforçando o impacto urbano e econômico na fronteira.

