Praça do Rádio recebe 22º Arraial de Santo Antônio a partir desta quarta-feira

Organizada pela Prefeitura Municipal, Festa do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, chega em sua 22ª edição começando nesta quarta-feira (12) e seguindo até domingo (16), com shows de artistas renomados, espaço kids na Praça do Rádio Clube.

Quarta-feira (12)

O Grupo Tradição abre a primeira noite a partir das 19h. Ainda no dia 12 de junho, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano se apresenta às 21h. Espaço também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os

visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

Quinta-feira (13)

A partir das 18h, haverá procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio, com saída da Catedral Santo Antônio em direção até a Praça do Rádio Clube. Às 19h será celebrada a Santa Missa no local. Os shows da noite ficam por conta da Fraternidade São João Paulo II às 20h, e na sequência, a dupla sertaneja João Haroldo e Betinho, às 21h30.

Sexta-feira (14)

A festa começa com a dupla Pedro e Evandro às 19h, Tostão e Guarani às 20h e Trio Violada às 21h.

Sábado (15)

Às 19h, Max Henrique agita a penúltima noite de festa no Arraial e às 21h, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio se apresentam.

Domingo (16)

O encerramento dos shows, no domingo (16), fica por conta do grupo de forró Ipê da Serra às 18h, seguido da dupla sertaneja Alex e Ivan, que se apresenta às 20h.

Serviço:

Evento: 22ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Data: 12 a 16 de junho

Local: Praça do Rádio Clube

Endereço: Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, com Rua Padre Joao Crippa e Rua Pedro Celestino

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita

