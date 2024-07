Prefeitura convoca merendeiros e monitores de alunos

A Prefeitura de Campo Grande convoca os candidatos aprovados em processos seletivos para funções nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A publicação está no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (2), a partir da página 5, com o chamamento de candidatos de ampla concorrência e cotistas de ambas as vagas.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado do Edital de abertura n. 12/2024-01, publicado no Diogrande n. 7.505, de 20 de maio de 2024 para atuar na função de merendeiro, devem comparecer na quarta-feira (3), às 8h, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321, Bairro Amambaí.

Já os candidatos aprovados para monitores de alunos no Processo Seletivo Simplificado do Edital de abertura n. 09/2023-21 podem se apresentar amanhã (3), às 8h na Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

