Prefeitura inicia obras da escola de Ensino Fundamental no Caiobá

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a construção de uma escola de Ensino Fundamental com 720 vagas, na Vila Nathália, no Portal Caiobá II. A obra usa recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) assegurado desde 2013.

A previsão é que já a partir do segundo semestre de 2020, a escola esteja em funcionamento.

O trabalho começou pela construção dos alicerces do muro que vai circundar os 18.617.66 metros quadrados da área entre as ruas Ilha de Marajó, Luiz Paganini e Rosa Ferreira Pedro. Por enquanto, foram contratados 8 trabalhadores, mas a previsão é de que quando o canteiro estiver pronto, a construção mobilize até 40 operários, com preferência para quem more na região.

A construção da escola da Vila Natália tem recursos assegurados há quatro anos, quando foi firmado convênio com o (FNDE) para o repasse de R$ 3.423.368,88.

Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Em 2017, o prefeito Marquinhos Trad fez gestões junto ao Ministério da Educação para adequações no projeto e evitar o risco de perda dos recursos. Ainda nesta semana, será retomada e concluída a construção de uma escola no Jardim das Nações, região do Conjunto Parati.

Deixe seu Comentário

Leia Também