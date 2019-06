Quatro agências bancárias são autuadas por demora em atendimento

O Procon estadual autuou quatro agências bancárias em Campo Grande, devido às grandes filas de espera e demora exagerada no atendimento. Equipes estiveram no Banco do Brasil - agência Cidade Morena, Santander, da rua Barão do Rio Branco e agências do Bradesco, localizadas na prefeitura e rua Calógeras.

Conforme o órgão, durante a ação foram constatados problemas recorrentes e que são alvos de constantes reclamações por parte dos clientes, como demora no atendimento, emissão de senhas em papel termossensível e desrespeito à legislação, que prevê atendimento prioritário a gestantes, pessoas com crianças no colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas.

No Santander da rua Barão do Rio Branco as pessoas estavam aguardando há mais de uma hora para atendimento gerencial, em mesa. A demora também foi constatada nos caixas que, pela legislação estadual e municipal, devem atender após espera de no máximo 15 minutos, em dias normais, de 20 no período de pagamento do funcionalismo público e militares ou, no máximo, 25 em vésperas ou no dia imediatamente posterior a feriados prolongados.

Equipes visitaram também as agências do Bradesco (avenida Calógeras e prefeitura) e a agência do Banco do Brasil (Cidade Morena), onde os mesmos problemas foram flagrados, sendo que, nessa última, havia a inexistência de Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.

Em épocas de pagamento, a demora é maior em praticamente todas as agências da cidade. O superintendente do Procon estadual, Marcelo Salomão, comenta que “é inadmissível que as organizações bancárias, mesmo sabendo que nessas épocas é comum haver aumento sensível de procura pelas pessoas, não se equipem para prestar um atendimento adequado”.

