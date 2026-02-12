Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Cidade

Radar da Salgado Filho entra em fase educativa nesta quinta-feira (12)

A orientação aos motoristas segue até 26 de fevereiro, sem aplicação de multa

12 fevereiro 2026 - 11h50Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A partir desta quinta-feira (12), o radar instalado na Avenida Salgado Filho, próximo ao cruzamento com a Rua Guia Lopes, entra em fase educativa. A medida foi anunciada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e segue até o dia 26 de fevereiro de 2026.

Durante esse período, não haverá aplicação de multas. A ação será voltada à orientação dos motoristas quanto ao limite de velocidade permitido na via, com foco na conscientização e na adaptação dos condutores ao equipamento.

Segundo a Agetran, a campanha tem como finalidade reforçar a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e contribuir para a preservação de vidas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Prefeitura lança site para contribuintes saberem se o IPTU está acima da inflação; confira
Foto: Divulgação
Cidade
Atendimento do Sebrae chega a 35 municípios neste semestre
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público
Câmara Municipal - Foto: Google Maps
Interior
Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados
Foto: Divulgação
Cidade
Energisa anuncia seleção para técnicos e estágio em Engenharia
Central de Atendimento ao Cidadão - Foto PMCG
Cidade
Prefeitura está proibida de cobrar IPTU acima da inflação para qualquer tipo de imóvel
Obras na Rua Madrid
Cidade
Rede de água da Avenida Madrid é substituída por PVC
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Justiça
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Isaac Araujo
Cidade
Servidores municipais podem ficar mais um ano sem aumento em Campo Grande
OAB/MS diz que prefeitura errou ao limitar suspensão do IPTU apenas a terrenos
Cidade
OAB/MS diz que prefeitura errou ao limitar suspensão do IPTU apenas a terrenos

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo