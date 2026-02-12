Radar da Salgado Filho entra em fase educativa nesta quinta-feira (12)

A partir desta quinta-feira (12), o radar instalado na Avenida Salgado Filho, próximo ao cruzamento com a Rua Guia Lopes, entra em fase educativa. A medida foi anunciada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e segue até o dia 26 de fevereiro de 2026.

Durante esse período, não haverá aplicação de multas. A ação será voltada à orientação dos motoristas quanto ao limite de velocidade permitido na via, com foco na conscientização e na adaptação dos condutores ao equipamento.

Segundo a Agetran, a campanha tem como finalidade reforçar a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e contribuir para a preservação de vidas.

