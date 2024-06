Reunião vai discutir cursos e capacitações para pessoas com deficiência de MS

Com o objetivo de dialogar quanto às demandas específicas da população para fomentar a empregabilidade, a Secretaria de Estado da Cidadania realiza a reunião sobre o projeto Empregabilidade Inclusiva para Pessoas com Deficiência do Mato Grosso do Sul no dia 18 de junho.

O evento é aberto a todos, e será realizado no dia 18 de junho, às 14h, no Museu da Imagem e do Som, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559.

A reunião ainda pretende traçar estratégias de mobilização das pessoas com deficiência a participarem da pesquisa de interesse dos cursos de capacitação que serão ofertados pelo projeto, além de, criar um grupo de trabalho para o fortalecimento da Rede Empregadora Cidadã.

A iniciativa é promovida pela Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência e Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Funtrab, dentro do Programa MS Qualifica.

“Neste primeiro momento, precisamos mobilizar as pessoas com deficiência e, dentro das nossas propostas, realizar uma pesquisa de quais são os interesses e perfis das pessoas com deficiência", diz Telma Nantes de Matos, subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também