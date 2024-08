Ruas serão interditadas para Corrida Noturna da OAB-MS neste sábado

Com largada às 19h, a 3ª Corrrida da Advocacia da OAB/MS será neste sábado (3), com percursos de 2km, 5km e 10 km pela Mato Grosso.

A abertura da arena será às 17h e concentração para a largada às 18h30. A largada será em frente à OAB/MS, Av. Mato Grosso 4700, às 19h.

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira, destacou iniciativa que vem dando certo nos últimos três anos. "Começamos em 2022, no primeiro ano de gestão, continuamos em 2023 e agora no terceiro ano de 2024. Fazemos sempre próximo ao dia da Advocacia. Tenho certeza de que será um projeto exitoso, conto com o apoio de todos”.

O Produtor Executivo da Bolt Realizações, Carlos Porto, destacou: “Essa Corrida já está no calendário das corridas de Mato Grosso do Sul e da história das corridas de rua. É um prazer recebê-los todos aqui na sede da OAB/MS nesta terceira edição”.

A Corrida terá percursos de 2km (caminhada), 5km e 10km, nas categorias Corrida Geral Masculino e Feminino. As largadas terão diferença de 3 minutos de um pelotão para o outro. Primeiro pelotão: Pernas Solidárias; segundo pelotão: 10km; terceiro pelotão: 5km; e quarto pelotão: caminhada 2km.

Confira os percursos:

Caminhada 2k: Av. Mato Grosso

5K: Av. Mato Grosso

Av. Desem. José Nunes da Cunha

10K: Av. Mato Grosso

Av. Desem. José Nunes da Cunha

Av. do Poeta

Haverá ponto de hidratação nos km 1, 2 e 4.

O inicio das premiações será às 20h.

Confira como ficará o trânsito:

14h – Bloqueio parcial na Av. Mato Grosso em frente à sede da OAB/MS

14h – na Av. Mato Grosso com Antônio Maria Coelho – em frente ao IBIS

14h – Rotatória Av. Mato Grosso / entrada do Parque dos Poderes

– Haverá bloqueio total da Avenida Mato Grosso, desde o portão principal de acesso da OAB/MS, a partir das 16h, sentido Parque dos Poderes.

