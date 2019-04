Enem divulga resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição

Os participantes que solicitaram a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão a reposta se os pedidos foram ou não aceitos nesta quarta-feira (17). A informação estará disponível na Página do Participante.

Para consultar o resultado, é necessário informar o CPF e a senha criada na hora de fazer a solicitação.

Os estudantes que não tiverem a solicitação aceita poderão entrar com recurso no período de 22 a 26 de abril. O resultado do recurso será divulgado na Página do Participante, a partir de 2 de maio.

Para os interessados as inscrições, com ou sem isenção da taxa, deverão ser feitas entre 6 a 17 de maio. A taxa de inscrição deste ano é R$ 85.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram 3.687.527 pedidos de isenção da taxa de inscrição.

Também nesta quarta-feira será divulgado o resultado das justificativas dos estudantes que não pagaram o Enem 2018 e não foram fazer as provas.

Para pedir isenção novamente este ano, esses estudantes tiveram que apresentar uma justificativa da ausência.

