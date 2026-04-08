TSE alerta para golpe com falsa cobrança de pendências eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alertou para um golpe que tem circulado por aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, com falsas cobranças para regularização do título de eleitor.

Segundo o órgão, todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, incluindo emissão do primeiro título, transferência de domicílio e atualização de dados.

As mensagens falsas informam supostas “pendências eleitorais” vinculadas ao CPF e orientam o cidadão a acessar links para regularização imediata. Ao clicar, a pessoa é direcionada a páginas fraudulentas que imitam o visual do TSE. O conteúdo ainda ameaça com bloqueio de serviços públicos e outras sanções para pressionar o pagamento.

O TSE reforça que não envia boletos, não cobra taxas e não solicita dados pessoais ou bancários por mensagens, SMS, e-mail ou aplicativos. Qualquer cobrança nesse formato é golpe.

A orientação é não clicar em links suspeitos, não fornecer informações pessoais e não realizar pagamentos. A consulta à situação eleitoral deve ser feita apenas pelos canais oficiais, como o site do TSE e o aplicativo e-Título.

Também é importante verificar o endereço eletrônico antes de qualquer ação. Os sites oficiais são “tse.jus.br” e “justicaeleitoral.jus.br”. O tribunal ainda pede que os usuários confirmem as informações antes de compartilhar, para evitar a disseminação de golpes e desinformação.

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