Segunda pior taxa de isolamento registrada em MS foi na véspera de dia das mães

A véspera do dia das mães foi de grande movimentação nas ruas de Mato Grosso do Sul. Historicamente essa é a segunda principal data para o comércio, e apesar dos riscos oferecidos pelo novo coronavírus, o sábado (9) registrou taxa média de isolamento social de apenas 38,7%.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Estado (SES), esse é o segundo menor índice de todos sábados monitorados desde os primeiros casos confirmados da doença em MS, no dia 14 de março, quando o isolamento social foi de 36% para o dia da semana.

Desde então, os sábados seguintes registraram adesão um pouco maior ao distanciamento social: 21 de março (51%), 28 de março (54%), 4 de abril (56,7%), 11 de abril (47,7%), 18 de abril (46,2%), 25 de abril (46,4%) e 2 de maio (56,1%).

Apesar do apelo diário das autoridades estaduais de saúde, os dados mostram um certo relaxamento da medida que atualmente é considerada a principal forma de reduzir o contágio do vírus em todo mundo: o isolamento social. “O único remédio é o isolamento social”, segue afirmando o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Campo Grande registrou adesão de apenas 38,4% neste sábado, mantendo o mesmo patamar dos outros dias dessa semana. As regiões mais movimentadas da Capital para o dia foram: Nascente do Segredo (24,4%), Seminário (25%), Jardim Tarumã (25%), Maria Aparecida Pedrossian (26%) e Moreninha (26,2%).

Nos municípios do interior do Estado a maior movimentação foi registrada em: Bodoquena (30,2%), Juti (32,6%), Rochedo (33%), Ivinhema (33,4%), Miranda (33,7%). O ranking das cidades sul-mato-grossenses mapeado pela In Loco neste sábado pode ser conferido aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também