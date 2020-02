Segundo dia de carnaval na capital seguiu tranquilo e sem incidentes

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O segundo dia da folia de carnaval em Campo Grande no domingo (23), que reuniu cerca de 25 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, ocorreu sem incidentes, segundo o boletim da Guarda Civil Metropolitana.

Após as dispersões que precisaram ser feitas no sábado pela tropa de choque e os policiais da Força Táticas, para conter atos de vandalismo e colocar em prática a ordem pública, o Choque afirmou que a medida foi um procedimento “tranquilo”.

No sábado, compareceram cerca de 35 mil pessoas na Esplanada Ferroviária, onde se fez presente 130 agentes e 38 viaturas da Guarda Civil Metropolitana. O primeiro dia gerou apenas 3 incidentes em relação a posse de drogas.

O Batalhão de Choque juntamente com o Primeiro Batalhão de Polícia Militar atuaram para dispersar a multidão que se encontrava em torno do Carnaval da Esplanada. Quando as equipes policiais chegaram, diversos indivíduos começaram a insultar e jogar objetos contra os policiais.

Foi necessária a utilização de agentes químicos e munições de menor potencial ofensivo pelos policiais para que ocorresse a manutenção da ordem pública e a segurança fosse preservada.

