Cidade

Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande

Órgãos públicos não funcionam na segunda (16) e terça (17), bancos fecham e comércio opera normalmente

16 fevereiro 2026 - 08h50Da redação
Foto: Flávio André de Souza/MturFoto: Flávio André de Souza/Mtur  

Com a chegada do Carnaval, o funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais em Campo Grande sofre alterações a partir desta segunda-feira (16). Enquanto repartições municipais e estaduais suspendem o expediente, o comércio e os shoppings mantêm atendimento regular, com exceções pontuais.

Os órgãos públicos do Executivo e do Legislativo estadual e municipal — como a Governadoria, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande — não terão expediente na segunda (16) e terça-feira (17). O atendimento será retomado na quarta-feira (18), apenas no período da tarde, a partir das 13h.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) também retorna aos atendimentos na quinta-feira. Durante o ponto facultativo, o Judiciário funciona em regime de plantão.

Comércio e serviços essenciais

O comércio pode funcionar normalmente durante o Carnaval, já que não se trata de feriado formal. Por isso, não há obrigatoriedade de pagamento de horas extras ou concessão de folga compensatória aos trabalhadores.

Supermercados também operam normalmente, por se enquadrarem como serviço essencial.

Bancos e Correios

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias não funcionam nos dias 16 e 17 de fevereiro. O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h.

As agências dos Correios seguem o mesmo horário.

Shoppings

No Shopping Campo Grande, as lojas funcionam das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 11h às 21h aos domingos.

O Bosque dos Ipês atende, a partir de sexta-feira, das 10h às 22h. No domingo (15), as lojas abrem das 12h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 11h às 21h.

O Shopping Norte Sul mantém o horário padrão, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h.

Já o Pátio Shopping, no Centro, terá funcionamento diferenciado. Na segunda-feira (16), as lojas abrem das 8h às 19h e a praça de alimentação funciona até 20h. Na terça-feira (17), o espaço permanece fechado. O atendimento será retomado na quarta-feira (18), das 11h às 19h, com a praça de alimentação aberta até 20h.

Hemosul

A unidade abre no sábado (14), das 7h às 12h. Na segunda (16) e terça-feira (17), estará fechada. O atendimento será retomado na quarta-feira (18), das 13h às 16h30.

