VelÃ³rio de empresÃ¡rio morto por Bernal ocorre nesta quarta em Campo Grande

O velório de Roberto Carlos Mazzini é realizado nesta quarta-feira (25), no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. A cerimônia segue até as 15h, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas para a despedida.

Roberto tinha 61 anos e morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo desferidos pelo ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.

O enterro deve ocorrer no próprio cemitério, após o encerramento da cerimônia.

Enquanto isso, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O ex-prefeito Alcides Bernal permanece preso e passa por audiência de custódia também nesta quarta-feira (25), quando a Justiça vai decidir se ele continuará detido.

Embora tenha se apresentado voluntariamente à delegacia, Bernal foi preso em flagrante. O procedimento foi acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, já que ele é advogado.

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