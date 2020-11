Alerta para chuvas intensas, vento forte, raios e até granizo

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o alerta é para possíveis temporais, com ventos fortes, raios e granizos nesta terça-feira (10) em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar com variação estimada entre 50% a 100% no MS ao longo do dia. Temperaturas no Estado poderão variar entre de 18 °C a 39 °C e na capital variação está estimada em 20 °C a 33 °C.

Confira o mapa:





