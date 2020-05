Aviso de tempestade no estado alerta para queda de descargas elétricas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), destacou um aviso de tempestade nesta terça-feira (12) para o Estado de Mato Grosso do Sul.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, enviou um alerta elaborado em cima dos dados do Inmet, para chuvas intensas nas próximas 12 horas, que chegou a celulares cadastrados gratuitamente no número 40199, e vale até às 23h59 de hoje.

O aviso pede para se evitar áreas e vias alagadas.

Tempestades mais severas com ventos de até 100 quilômetros por hora devem atingir as cidades das regiões do Pantanal, Sudoeste e Sul-Fronteira, como Corumbá, Ladário, Bonito, Bodoquena, Amambai, Porto Murtinho e Sete Quedas.

Já os municípios das regiões Centro, Norte e Sul sul-mato-grossenses, além de parte do Leste, devem ser afetados por chuvas de até 60 quilômetros por hora. Entre eles estão Água Clara, Campo Grande, Dourados, Mundo Novo, Nova Andradina e Santa Rita do Pardo.





Instruções

A Defesa Civil orienta a população para não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículo próximo a torres de transmissão e placas de propaganda; e se possível, desligue aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia.

A Defesa Civil possuí um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um envio por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas.

