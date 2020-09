Capital pode registrar 41º C nesta quinta

O mês de setembro começou calor intenso em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (3) a previsão é de temperaturas elevadas, céu claro e parcialmente nublado em todas as regiões do estado.

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em algumas regiões a máxima chega a 37ºC e a mínima de 15ºC. Na Capital a temperatura segue elevada chegando a 41ºC e a mínima de 18ºC

A umidade do ar continua baixa em Mato Grosso do Sul, a Organização Mundial da Saúde (OMS) faz um alerta à saúde, as regiões pantaneira, central e norte poderão ter os menores índices em todo Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também