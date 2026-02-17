Carnaval segue com calorão de 38°C em Mato Grosso do Sul

A terça-feira (17) deve ser de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva ao longo do dia e possibilidade de tempestades isoladas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliados ao calor e à disponibilidade de umidade, favorecem a formação de áreas de instabilidade em diferentes regiões do estado.

Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva são esperados para as regiões centro-leste, norte e nordeste.

Mesmo com a previsão de chuva, o calor segue predominando. Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 22°C e 38°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros devem marcar entre 24°C e 38°C.

Nas regiões do bolsão, norte e leste, são esperadas temperaturas entre 22°C e 37°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de35°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

