Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Clima

Carnaval segue com calorão de 38°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 35°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

17 fevereiro 2026 - 07h43Brenda Assis
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuvaApesar de sol, Campo Grande pode ter chuva   (Luiz Vinicius)

A terça-feira (17) deve ser de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva ao longo do dia e possibilidade de tempestades isoladas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliados ao calor e à disponibilidade de umidade, favorecem a formação de áreas de instabilidade em diferentes regiões do estado.

Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva são esperados para as regiões centro-leste, norte e nordeste.

Mesmo com a previsão de chuva, o calor segue predominando. Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 22°C e 38°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros devem marcar entre 24°C e 38°C.

Nas regiões do bolsão, norte e leste, são esperadas temperaturas entre 22°C e 37°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de35°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol raiou em Campo Grande
Clima
Calor de 39°C toma conta de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Calor intenso reaparece e domingo de Carnaval deve ter muito sol em MS
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Sábado de Carnaval tem promessa de sol, mas risco de chuva em MS
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Sexta-feira pode ter mudança no tempo com avanço de frente fria em MS
Céu azul mais uma vez e sol logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Clima de MS segue com máximas acima dos 35°C nesta quinta-feira
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Temperaturas seguem altas nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul
Céu bastante azul em Campo Grande
Clima
Calor intenso retorna e põe máximas de 37°C nesta terça em Mato Grosso do Sul
Tempo segue estável em Campo Grande
Clima
Avanço de frente fria pode provocar tempestades em MS nesta segunda-feira
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Instabilidade no clima pode voltar neste domingo em MS com ajuda de frente fria
Sábado de céu aberto
Clima
Calor intenso e risco de temporais marcam previsão para MS neste sábado

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026