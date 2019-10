Chuva forte derruba árvore na capital nesta tarde

A capital morena que não presenciava uma chuva significativa desde o dia 1º de setembro, recebeu na tarde desta sexta-feira (4), chuvas fortes e rápidas em vários pontos da cidade, incluindo a região norte, sul e centro.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, as áreas de instabilidade estão ganhando forças em todo o estado de Mato Grosso do Sul por influência da umidade que está vindo da região norte.

Na capital choveu principalmente nas regiões centrais, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no bairro Santa Fé, chegou a acabar a luz, e segundo informações caiu uma árvore no estacionamento do local.



Segundo a coordenadora do Cemtec a chuva pode perdurar pelo fim de semana. “Essas chuvas tem expectativa de ocorrer entre quartafeira (2) até a próxima segunda-feira (7), pode diminuir no sábado (5), mas as áreas de instabilidade permanecem”, explica a meteorologista.

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso sobre tempestades de grau de severidade em perigo potencial, que pode durar até a noite de sábado. O Instituto também apresenta instruções para as pessoas que moram nas áreas que podem ser afetadas.





Instruções

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Regiões sob aviso

De acordo com o Inmet esses são os municípios que podem ser afetados com tempestades: Angélica; Antônio João; Aral Moreira; Batayporã; Bela Vista; Bodoquena; Bonito; e Caarapó. Nas áreas Leste, Sul, Sudoeste, Pantanal e Centro Norte do estado.

Veja o momento em que a chuva atingiu alguns pontos da cidade:

