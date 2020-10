Capital registra chuva isolada pelo segundo dia consecutivo

Chuva isolada cai na capital na tarde desta quarta-feira (7) e é registrada por internautas do JD1 Notícias.

De acordo com a metereologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC-MS). “A principio as chuvas não eram esperadas, pois vão cair de maneira isolada”, afirma.

As pancadas de chuva se formaram devido à movimentação da massa de umidade que pode estar se aproximando do estado, ao encontrar a massa de ar quente gerou precipitações de chuvas em alguns pontos da cidade e a tendência é que depois volte a fazer sol e esquentar na capital.

