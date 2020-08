Cobertor ok?: MS pode ter frio de até 2°C e geada

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A partir deste sábado (22) às áreas de instabilidades diminuem dando lugar a entrada de uma forte massa de ar frio de origem polar que vai provocar queda acentuada na temperatura em todas as regiões. A atuação dessa intensa massa de ar frio pode provocar geada ao amanhecer especialmente na parte centro-sul do Estado.

Devido às baixas temperaturas a Coordenadoria de Defesa Civil (CEDEC-MS) está orientando a população a ter cuidado redobrado com a saúde, para evitar aumento nos casos de doenças respiratórias e de hipotermia. Cuidado especialmente com crianças, idosos e pessoas sensíveis a queda de temperatura.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam que durante este ano o Estado teve apenas duas massas de ar frio de forte intensidade nos meses de maio e julho. Espera-se que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano.

As condições climáticas apontam que este sábado (22) deverá ser o dia mais frio. Conforme estimativa, as temperaturas poderão variar de 2°C a 24°C. Com base nos dados meteorológicos do INMET/CPTEC o Cemtec estima temperaturas por região em ordem crescente de temperatura.

Sul-fronteira: 2ºC / 16ºC

Grande Dourados: 3º C/ 16ºC

Sudoeste: 3º / 18°

Cone Sul: 4ºC / 17°C

Central: 5°C / 18 °C

Pantaneira: 6 ºC / 21 °C

Leste: 7°C / 18 °C

Bolsão: 12°C / 23 °C

Norte: 13°C / 24ºC

A coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues descarta a possibilidade de temperaturas negativas. “O que podemos ter é a sensação térmica negativa e não necessariamente o registro nas estações meteorológicas do Estado. Conforme os modelos de previsão numérica do CPTEC e INMET essa chance é baixa, porém não descartada. A mínima estimada por ambos os Institutos é de 1°C a 2°C de mínima para Mato Grosso do Sul”.

O frio começa a perder força na segunda-feira (24), com as temperaturas em elevação gradativa a partir de terça (25) em praticamente todo o Estado.





Deixe seu Comentário

Leia Também