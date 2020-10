Com aumento de instabilidades pode chover nesta quarta na capital

A previsão é de que esta quarta-feira (28), seja marcada pela volta das chuvas em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande a previsão é de um dia menos quente, com céu nublado e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura na capital está estimada em 19°C a 32°C.

O céu deve ficar parcialmente nublado passando a nublado com chuvas em todas as regiões nos períodos da tarde e noite, com vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões norte, central e bolsão, sendo que as temperaturas poderão variar entre de 12°C a 36°C no Estado.

Conforme o Cemtec, as áreas de instabilidade poderão se formar provocando risco de ocorrência de evento adverso como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo. As chuvas continuam a ocorrer no Estado ao menos até a próxima terça (3) segundo estimativa do órgão, mas os acumulados serão mais intensos entre os dias 28 e 30 de outubro, especialmente nas áreas sudoeste, sul, central e bolsão. As chuvas nessas áreas poderão chegar a picos que variam entre 80 a 100 milímetros.

