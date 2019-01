Com céu claro, dia promete calor e tempo nublado na parte da tarde

O dia amanheceu com céu claro e promete ser de calor intenso na cidade. A previsão aponta nebulosidade na parte da tarde, com pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões. As altas temperaturas seguem por todo estado,

O Inmet prevê dias de calor forte e mormaço por todo estado, seguindo com altas temperaturas até o final da semana. A média hoje em Campo Grande fica no mínimo em 22ºC, e com a máxima em 33ºC. Nas demais regiões de MS, ficam na casa dos 20ºC a 38ºC.

