Dia começa com céu claro e previsão de calor intenso em Campo Grande

Contagem regressiva para o fim de semana, a quinta-feira (7) começou ensolarada, com céu claro e poucas nuvens, a previsão aponta calor e pancadas de chuvas isoladas em algumas áreas da capital. O sol predomina no centro e sul do estado, nas demais regiões a meteorologia também é tempo nublado e chuva.

As temperaturas voltam a subir e o clima em Campo Grande é de calor intenso, com mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. No estado fica na casa dos 18ºC a 36ºC.

